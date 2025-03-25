وكيل زراعة البحيرة يتفقد محصول الفراولة بكوم حمادة ووادي النطرون.. صور

أجري الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمحصول الفراولة بمركزى كوم حمادة وبدر، للاطمئنان على حالة المحصول حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالفراولة بمحافظة البحيرة 14 ألف و567 فدان مقسمة على مركز كوم حمادة 13 ألف فدان و19 فدان ايتاى البارود 225 فدان والدلنجات 1716 فدان بينما مركز شبراخيت 7 فدان.

وأشار وكيل وزارة، إلي أن هناك العديد من الأصناف لمحصول الفراولة، منها صن شين و فستيفال وفورتونا وجميع الزراعات فريش بالإضافة إلى أن إجمالي زراعات الفراولة بزمام المراقبة العامة بجنوب وغرب التحرير طبقا للتركيب المحصولي الشتوي لجمعيات المراقبة بالموسم الحالي حيث يبلغ اجمالى مساحات الفراولة بنطاق المحافظة 39 ألف و619 فدان.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه يتم المرور على زراعات الفراولة بكوم حمادة وبدر والمراقبة العامة بجنوب وغرب التحرير لمتابعة إنتاجية المحصول، خاصة المحصول المحمل عليه بالثوم والذى تلاحظ أن إنتاجيته أعلى من المحصول الغير محمل عليه ثوم، وجارى الآن قيام المزارعين بجمع الثمار و حالة الثمار جيدة، جارى قيام المزارعين بإجراء عمليات التوريق للشتلات بإزالة الأوراق الجافة والمسنة والحمراء ونقاوة الحشائش يدويا من تحت البلاستيك و جارى القيام بعمليات الرى والتسميد الآزوتى والبوتاسى و الفسفورى.

توصيات الري لمحصول الفراولة

وأكد الدكتور حسني عزام، انه تم التوصية بإحكام عملية الرى خلال مراحل التزهير والعقد والجمع، والاهتمام بالنظافة العامة للمزرعة ونقاوة الحشائش، ومكافحة العنكبوت الأحمر بالمفترس الأكاروسي وعند زيادة نسبة الإصابة يتم الرش بالمبيدات المتخصصة الموصى بها من وزارة الزراعة، ومكافحة أعفان الثمار بالرش بالمبيدات المتخصصة الموصى بها من وزارة الزراعة مع الاهتمام بجمع الثمار المصابة بالأعفان والتخلص منها خارج المزرعة بالدفن فى حفر عميقة.

وأشار الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة، إلى انه يجب جمع الثمار التى بها أعفان و التخلص منها بالدفن خارج المزرعة فى حالة ظهور ذلك، مع ضرورة الرش الوقائى ضد الأمراض الفطرية بإستعمال بيكربونات الصوديوم 2 جم + كبريت ميكرونى 2جم + ساليسلك أسيد 0.5 جم لكل لتر ماء وتكرار ذلك كل 10أيام من بداية التزهير و العقد، استخدام الكبريت الميكرونى مرة كل أسبوعين بمعدل 250جرام / 100لتر ماء و ذلك للوقاية من الإصابة بالبياض الدقيقي و العنكبوت الأحمر، مع تقليل التسميد الآزوتى و الإهتمام بالتسميد الفوسفاتى لأنه يدخل فى تكوين مركبات الطاقة، وبالتالى زيادة مقاومة النبات للصقيع وكذلك الإهتمام بالتسميد البوتاسي والرش بالكالسيوم المخلبى لأنه يعمل على تكوين جدر الخلايا و يساعد زيادة مقاومة النبات للأمراض الفطرية والرش بالعناصر الصغرى مرة كل 15 يوم، ومداومة المرور وفحص الزراعات لإكتشاف اى إصابات بالآفات الحشرية والأمراض الفطرية فى بدايتها.



