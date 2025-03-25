التحفظ على مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية في حملات رقابية ببني سويف

قالت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تنفيذ حملة رقابة موسعة شملت 138 منشأة غذائية بجميع مراكز المحافظة، ضمن خطة استعدادات المديرية في شهر رمضان من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية، حيث تم تحرير 126 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية، وإعدام 298 كجم أغذية تالفة و18 لتر عصائر منتهية الصلاحية.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم رصد 11 منشأة "بدون ترخيص"، و7 منشآت بها مخالفات، وإخطار الوحدات المحلية لاتخاذ اللازم، فضلا عن سحب 36 عينة أسماك مملحة ومصنعات لحوم وبسكويت وألبان وإرسالها لمعمل التحليل المشترك لبيان صلاحيتها من عدمها واتخاذ اللازم.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المعنية.