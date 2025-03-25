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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بسبب مخاوف أمنية.. الأمم المتحدة تخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة

موظفي الامم المتحدة
موظفي الامم المتحدة
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قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة الدولية ستخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي في مؤتمر صحفي في جنيف: "نحاول خفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث وهذا يرجع في الحقيقة إلى أن الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لا يملك سلطة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة"، مضيفة أن هذا يعني انسحاب نحو 30 من أصل 100 موظف دولي.

وأشار  إلى أن الوكالات المتضررة تشمل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

 

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