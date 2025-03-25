رفض استئناف المتهم بالتعدي على سائق الفردوس وإخلاء سبيل نجليه

رفضت محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المُقدم من المتهم بالتعدي على سائق الفردوس، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة التعدي على سائق الفردوس»، وأيّدت قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

إخلاء سبيل نجلي المتهم

وكانت قررت نيابة أول وثالث أكتوبر، إخلاء سبيل "م.أ" الابن الثاني للمتهم بالتعدي على سائق الفردوس بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكانت قد استدعت جهات التحقيق الابن الثاني لسماع اقواله في واقعة التعدي على سائق "الفردوس"، ووجهت له اتهامات استعراض القوة والبلطجة والإتلاف العمد لسيارة سائق الـ "ميني فان"، في الواقعة المعروفة إعلاميًا "بواقعة الفردوس" بأكتوبر.

وفي وقت سابق.. كانت نيابة أول وثالث أكتوبر، قررت إخلاء سبيل "أ.أ" نجل المتهم بالتعدي على سائق الفردوس بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر بالجيزة، بجلسة 15 مارس الماضي، حبس المتهم بالتعدي على سائق حافلة مدارس بمنطقة الفردوس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وواجهت نيابة أول وثالث أكتوبر، المتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وخلال استجوابه، أنكر المتهم التعدي على سائق "الميني فان"، لكنه أقر بإتلاف زجاج السيارة نتيجة تصادم وقع بينه وبين سيارة زوجته، التي تم إخلاء سبيلها.

و أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1370 لسنة 2025 إداري ثالث 6 أكتوبر، حصر رقم 645 لسنة 2025، تهم التعدي، البلطجة، والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي، فيما وجهت للسائق المعتدى عليه "إسماعيل" تهمة التعدي على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها نتيجة التصادم.



وخلال الأيام الماضية أثارت واقعة مشاجرة سائق مدرسة الأطفال بمنطقة الفردوس بأكتوبر جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وتصدرت واقعة مشاجرة سائق الفردوس منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وكانت قد أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط الطرفين، وتساءل الكثيرون عما حدث عقب ذلك بعد خضوع الطرفين للتحقيق، وماهي قرارات النيابة في الواقعة.

وبدورها استكملت «البوابة نيوز» تغطيتها الإعلامية حول الواقعة، بعدما باشرت نيابة أول وثالث أكتوبر التحقيق في المشاجرة.

وخلال التحقيقات التي أجرتها نيابة ثالث أكتوبر؛ روى المجني عليه وهو سائق سيارة مدارس أطفال ويدعى "إسماعيل" كواليس ما تعرض له خلال 8 ساعات تحقيقات أجرتها النيابة العامة.

تفاصيل مشاجرة سائق الفردوس

وقال السائق المجني عليه في مشاجرة مدينة الفردوس، إنه كان يسير صباحًا في طريقه الطبيعي متوجها للمدرسة لنقل الطلاب "وبصحبته التلاميذ الأطفال والميس الخاصة بهم" فاصطدمت به سيارة تقودها سيدة من الأمام وخرجت من السيارة تشاجرت معه، وبعدها قامت بالاتصال بزوجها وأولادها.

سحل سائق الفردوس وتكسير سيارته

وأضاف المجني عليه ضحية مشاجرة مدينة الفردوس، إن زوج السيدة وابنيها قاموا بسحله والتعدي عليه بالضرب وسط الشارع؛ ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه ثم فوجئ بزوج السيدة يهشم سيارته تمامًا ويحطم زجاجها مرددا: "خربوا بيتي العربية دي مصدر رزقي ضيعوها".

قرارات النيابة في الواقعة

انتهت التحقيقات بإخلاء سبيل المجني عليه وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل زوجته.

قررت النيابة العامة بأكتوبر استدعاء عدد من شهود العيان على المشاجرة ومصوري مقاطع الفيديو التي رصدت الواقعة وتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي.

حرزت النيابة مقاطع الفيديو المتداولة ورصدت الواقعة لفحصها.

وعلى مدار قرابة 8 ساعات استمعت النيابة لأقوال طرفي الواقعة وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

قررت النيابة عرض سائق سيارة المدارس على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته.

قررت النيابة التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.

التعدي على سائق وتحطيم سيارته في منطقة الفردوس

وانتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو وثقته كاميرات الأهالي يوضح وقوع مشاجرة سائق وآخرين، وذلك في منطقة الفردوس في مدينة أكتوبر.

وأفادت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالنسبة لمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى، فان ميكروباص"، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

الأمن يكشف ملابسات الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدى على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.