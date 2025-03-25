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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخلاء المباني المجاورة لحريق مبنى هيئة البريد برمسيس

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت نيابة الازبكية، باخلاء المباني المجاورة لمخزن مستلزمات طبية مجاور لمبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس لحين الإنتهاء من عملية إخماد النيران، كما أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة  الحريق لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف و الإطفاء وجاري إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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