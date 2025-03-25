استشهاد 5 أشخاص جراء قصف إسرائيلي على درعا السورية

قالت السلطات المحلية في سوريا، اليوم الثلاثاء، إن قصفا إسرائيليا قتل خمسة مدنيين على الأقل في محافظة درعا بجنوب سوريا، بعد يوم من غارات جوية قتلت شخصا في جنوب لبنان على الرغم من تحذيرات من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس من أن استمرار الهجمات يهدد بمزيد من التصعيد الإقليمي.



في بيانٍ على تليجرام، أعلنت السلطات المحلية في سوريا عن حصيلة الضحايا، مضيفةً أن السكان فروا من قصف الدبابات الإسرائيلي.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، بسقوط أربعة ضحايا مدنيين جراء القصف الإسرائيلي في المنطقة نفسها.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف سوريا ردًا على إطلاق نار، مضيفًا أنه تبادل إطلاق النار مع مسلحين في الجنوب.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش أنه هاجم "القدرات العسكرية المتبقية" في قاعدتين جويتين بمحافظة حمص في سوريا صباح الثلاثاء.



قالت وسائل إعلام رسمية، إن شخصا واحدا على الأقل قُتل في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان في وقت متأخر من مساء الاثنين، مع تزايد الهجمات الجوية على البلاد.





وتأتي الغارات الجوية بعد أن حذرت كلاس خلال زيارة إلى القدس من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا ولبنان تهدد بمزيد من التصعيد الإقليمي.



وقال الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية قدرات عسكرية بقيت في القواعد العسكرية السورية في تدمر وقاعدة T4" ، في إشارة إلى قواعد في تدمر وأخرى على بعد 50 كيلومترا غرب المدينة".



وأضاف أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يُشكله على مواطني دولة إسرائيل".

وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها استهدفت القواعد نفسها بعد أن أفاد مرصد حربي عن الغارات.