محافظ بني سويف يفتتح توسعة ورفع كفاءة طريق إهناسيا/العواونة ويتابع انتظام سير الدراسة

افتتح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع رفع كفاءة وتوسعة وإعادة رصف طريق اهناسيا /العواونة، والذي نفذته مديرية الطرق والنقل، بتكلفة 14 مليون جنيها ويبلغ طوله2كم، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، ياتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2025.

وقد استعرض وكيل وزارة النقل مستجدات الموقف التنفيذي لخطة الرصف بدائرة الوحدة المحلية للعام 2024/2025، والتي تشتمل على 9 طرق وشوارع بإجمالي أطوال 8.6كم واعتماد 60 مليون جنيها ، وتتضمن (العواونة المماليك، خورشيد طما، المفتش طيور، جمال عبد الناصر ، طريق ومدخل قاي ، شاويش ، دير الناحية ، شارع المدارس) ، وذلك بزيادة 30% عن خطة العام المالي للوحدة المحلية 2023/2024 ، والتي تضمنت 9 عمليات لطرق وشوارع بإجمالي 4.8كم.

وجاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز ومدينة اهناسيا، وفق برنامج افتتاح المشروعات بمناسبة العيد القومي، ضمن خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد؛ حيث رافقه خلال الزيارة: النائب علي بدر عضو مجلس النواب ، أحمد علاء رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، ناصر فراج وكيل وزارة النقل، أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، نبيلة سيد مدير تعليم اهناسيا، أحمد عبد الصمد نائب رئيس المدينة.

كما تفقد المحافظ مدرسة كوم الرمل البحري الابتدائية المشتركة والتي تحتوي 12 فصلًا دراسيًا تستوعب أكثر من 500 تلميذ وتلميذة؛ منها 70 بمرحلة رياض الأطفال؛ إذ أوضحت وكيل الوزارة أن المدرسة عبارة عن 2 مبنى: مبني قديم مكون من 3 طوابق تضم فصول ومكاتب وحجرات للإدارة والمعلمات والأوساط ومصلى ، ومعمل ومخزن للمكتب وأخصائي ، بينما يتكون المبنى الجديد من 5 طوابق تشتمل على قاعات رياض أطفال وحجرات أخصائيين وأنشطة وطبيب ومكتبة ومعمل حاسب وحجرة مشرفة.

بالإضافة إلى مدرسة خاتم المرسلين الإعدادية المشتركة ،التي تضم 9 فصول دراسية تستوعب 268 طالباً وطالبة يقوم بالتدريس لهم 12 معلماُ ومعلمة.

والتقى المحافظ بعض المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم وشكواهم، الخاصة بتعزيز مستوى الخدمات في قطاعات الرصف ومياه الشرب والصرف الصحي وأعمال الإنارة بزمام قرى الوحدة المحلية للعواونة والتي وعد المحافظ بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل لها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفي إطار المتاح من إمكانات ووفق القانون

واطمأن المحافظ على انتظام العملية التعليمية خلال تفقده لعدد من الفصول،وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول فضلا عن تفقد معرض الصحافة والأنشطة المدرسية ،موجها بالمتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.