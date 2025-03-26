قريبًا.. فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بكليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري ولأبطال حرب أكتوبر من ابناء جامعة القاهرة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والاحتفال بـ"يوم الشهيد"، وبمناسبة قرب حلول حلول عيد الفطر المبارك.

كما قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التهنئة لأسرة جامعة القاهرة لما حققته الجامعة من تقدم داخل التصنيفات الدولية، واحتفاظها بمكانتها داخل تصنيف QS الإنجليزي ضمن أفضل ٣٠٠ جامعة من بين ٣٠ الف جامعة، وتصدرها الجامعات المصرية واحتلت المرتبة ٢٤٩ عالميًا داخل تصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات العالمية (URAP) متقدمة ٢٤ مركزًا مقارنة بعام ٢٠٢٤.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة على تفعيل دور الجامعة في تناول الدراما المعبرة عن الوجه الحضاري للمجتمع والتي تعكس قيمه الأصيلة، مشيرا إلى اعتماد إطلاق مسابقة للطلاب بعنوان " الداما الهادفة.. بالفن نرتقي" هدفها تجسيد بيئة فكرية وثقافية تساهم في تشكيل وعي الشباب.

كما وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق التهنئة لكلية الصيدلة بحصولها على الاعتماد الدولي، ودعا إلى تنظيم ورش عمل للكليات الحاصلة على الاعتماد الدولي لتكون نموذجًا استرشاديًا لباقي كليات الجامعة.

وقدم الدكتور محمد العطار مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للفرع الدولي، عرضًا استعرض خلاله كل ما يتعلق بملف إنشاء جامعة القاهرة الأهلية وما تم انجازه داخل هذا الملف، مشيرا إلى أن الجامعة الأهلية سوف تضم 14 كلية، و21 برنامجا قابلة للزيادة وسيتم بدء الدراسة بها اكتوبر 2025، كما طرح ما تم استحداثه من لوائح دراسية جديدة نظرًا لتنوع التخصصات والدراسات البينية، ووضع خطة موسعة لتعزيز الشراكات الدولية لتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل، وتربط الأكاديميا بالصناعة وقطاع الأعمال، ولكي يصبح لجامعة القاهرة الأهلية ترتيب داخل التصنيفات الدولية خلال ٥ سنوات قادمة، كما استعرض الهيكل الإداري المقترح، ومبني المعامل الذي سوف يتم انشاؤه، والقاعات الدراسية المختلفة التي سوف تستوعب نحو 15 ألف طالب وطالبة.

كما استعرض الكليات المقترحة في جامعة القاهرة الأهلية الجديدة وتشمل الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والذكاء الإصناعي، والعلوم، والطب البيطري، والتجارة (باللغة الإنجيزية)، والإقتصاد والعلوم السياسية (باللغة الإنجليزية)، والإعلام، والتربية للطفولة المبكرة، والحقوق.

وناقش المجلس، الإستعدادت اللازمة لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، والتي تتضمن فتح باب التسجيل المبكر ببرامج الجامعة في غضون شهر مايو 2025، وأن يقوم الطلاب الراغبون فى الإلتحاق بالقطاع الطبي والهندسي والعلوم الأساسية والتطبيقية بسداد رسم إستمارة التسجيل المبكر للإلتحاق بتلك البرامج، على أن يعقب ذلك استكمال الاجراءات من خلال مكتب تنسيق للقبول وسداد المصروفات الدراسية المقررة بكل قطاع، وسوف يتم تفعيل كود فوري لخدمة التسجيل المبكر قبل بدء مرحلة التسجيل المبكر على موقع خدمات الدفع الالكتروني للجامعة الأهلية.

ووافق المجلس، علي تخصيص جزء من المجمع الطبي الجديد لطب الأطفال بالفرع الدولي ليكون مستشفى عاما لخدمة طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة القاهرة الأهلية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، علي توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة لمدة 4 سنوات، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة تشونغجو من كوريا الجنوبية بهدف تعزيز قدراتهما الابتكارية من خلال التبادل والتعاون المشترك والعمل على تطوير بيئة التعليم العالي لتحقيق نمو متبادل، وبروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة الجلالة بهدف تطوير المهارات الإكلينيكية وتبادل الخبرات ودعم برامج التدريب للنهوض بقطاع خدمة المجتمع وتطويره.

كما وافق المجلس، علي التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على بروتوكول التعاون المشترك بين كلية التجارة ونقابة تجاريين القاهرة في تنفيذ برامج الدراسات العليا، والتعديلات التي أقرتها لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية الهندسة ومختبر استكشاف الفضاء السحيق بشأن التعاون في المحطة الدولية لأبحاث القمر (ILRS) بالصين، والتعديلات التي أقرتها لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية العلاج الطبيعي وجامعة كوتشانوفسكي بدولة بولندا، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية الآثار وجامعة كولون الألمانية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب الخاصة ببرنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية، وبروتوكول التعاون بين المعهد القومي لعلوم الليزر والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والخاص بتقديم خدمات معاينة وفحص أجهزة الليزر الطبي وتدريب العاملين عليها.

ووافق المجلس، على تشكيل لجنة المختبرات والمعامل البحثية بجامعة القاهرة، وعلى إعادة تشكيل لجنة المكتبات الجامعية لتتولي هذه اللجنة وضع سياسة لتدعيم المكتبات بالجامعة بالكتب والمراجع والدوريات اللازمة وتنسيق الإستفادة منها، واقتراح لائحة العمل، واقتراح الموازنة الخاصة بمكتبات الجامعة وكلياتها، والنظر فيما يعرض عليها من أعمال تخص المكتبات.

ووافق المجلس، علي إعفاء العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 المنطبق عليهم شروط الترقي من تحمل تكاليف تحليل المخدرات نظرًا لارتفاع تكلفته، على أن تتحمل الجامعة هذه التكاليف.

ووافق المجلس، على تجديد التعاقد الخاص بعلاج السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وفق التأمين الطبي بشركة مصر لتأمينات الحياة عن الفترة من 2025/4/1 وحتى 2026/3/31.

ووافق المجلس، علي تخصيص مبلغ 250 ألف جنيه لدعم أنشطة وفعاليات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار سعي الجامعة المستمر لتحقيق بيئة جامعية آمنة للجميع وفي ضوء جهودها المبذولة لتمكين المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز القائم علي النوع الإجتماعي.

وثمن المجلس، مقترح كلية الإعلام الخاص بإطلاق اسم الراحل الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، على قاعة مجلس الكلية.

ووافق المجلس علي دعم مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) بصرف مبلغ 7 ملايين جنيه لاستخدامها في صيانة وتطوير وتحديث ثلاث وحدات مهمة بالمستشفى وهي: (وحدة الأمراض الصدرية والرعاية المركزة للأمراض الصدرية، ووحدة الامراض العصبية والرعاية المركزة للأمراض العصبية، ووحدة الأطفال ورعاية المبتسرين)، وتحويل مبلغ 2 مليون و477 ألف جنيه، لسداد مديونيات مستشفى الفرنساوي لصالح الشركات الموردة للأجهزة والمستلزمات الطبية كمديونية على المستشفى.

ووافق المجلس، على تقديم الدعم العاجل لمستشفى الطلبة بمبلغ 10 ملايين جنيه من الصناديق الخاصة المركزية بالجامعة لحاجة المستشفى إلى أجهزة ومستلزمات طبية، وأدوية وغيرها من الاحتياجات.

كذلك وافق المجلس، على توفير حقن أفونيكس لعلاج أحدي الطالبات بالفرقة الثانية بكلية الإعلام والمصابة بمرض التصلب المتعدد، وتحمل كلية طب قصر العيني تكاليف لزرع بطارية كهربائية تزرع أقطابها في المخ لفني التمريض بإحدى مستشفيات جامعة القاهرة.

ووافق المجلس، علي تحويل برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي من برنامج اختياري إلى برنامج إجباري ضمن البرامج الواجب حصول السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عليها لاغراض الترقي وضمن برامج تنمية قدراتهم.

ووافق المجلس، علي اعتبار محطة التجارب والبحوث الزراعية وحدة خدمية بحثية تعليمية تدريبية وليست وحدة ذات طابع خاص بكلية الزراعة.

ووافق المجلس، على تشكيل لجنة لوضع معايير أفضل كلية صديقة للبيئة وورشة عمل لمنسقي المكاتب الخضراء يوم 17 مارس 2025 بقاعة مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، وعلى أن يكون آخر موعد لتقدم جميع الكليات لمسابقة "افضل كلية صديقة للبيئة" منتصف شهر مايو 2025.

ووافق المجلس، علي تحويل مبلغ 200 ألف جنيه لحساب شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية لتأسيس وتجهيز المقر خصمًا من حساب صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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