إزالة تعديات المصانع ومعارض الأثاث على طرق وشوارع دمياط

قاد سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة بطريق شطا - بورسعيد، استهدفت إزالة التعديات والمخالفات وتحقيق الانضباط بالطريق العام تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، خلال جولته التي أجراها وشدد خلالها بالتصدي وبكل حسم لكافة التعديات والمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة التند المخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، مما يفقد الطريق مظهره الحضاري ويمثل مخالفة واضحة تستوجب الإزالة الفورية.

كما تم التعامل مع التعديات الواقعة على حرم الطريق العام، والتي تضمنت استغلال أجزاء من الطريق بالمخالفة، حيث تم إزالة التعديات بالكامل حفاظًا على سيولة الحركة المرورية وتأمين الطريق العام وفي سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية لتحصيل مستحقات الدولة من رسوم الإشغالات والإعلانات.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بشكل يومي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمظهر الحضاري للطريق العام ، مؤكداً على ضرورة التزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بالقوانين المنظمة وسرعة سداد الرسوم المستحقة، وأنه لن يتم التهاون في التعامل مع أى مخالفة.

كما شدد على إزالة المخالفات وتقنين أوضاع بعض الحالات وفقًا للقوانين واللوائح بشارعى ٣٣ والنيل، مؤكدًا على منع أي صور الإشغالات بالمدينة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتصدي الحاسم لأى تعديات علي الأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة رشدى صيام، بإزالة حالة تعدِ على أراض زراعية فى المهد بكفر البطيخ.

وعلى جانب آخر، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة محمد الشبراوى بإزالة حالة بناء مخالف فى المهد عبارة عن مبنى من البلوك بقرية السعدية البحرية، حيث تمت الإزالة نهائياً للحالتين و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.