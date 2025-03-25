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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. منتخب مصر يواجه سيراليون في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن مساء اليوم الثلاثاء نظيره منتخب سيراليون في التاسعة مساءً ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة بعد 5 جولات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأدي لاعبو منتخب مصر تدريباتهم مساء أمس الإثنين، استعدادا للقاء سيراليون بمشاركة جميع اللاعبين، وحرص حسام حسن خلال التدريب على شرح اخطاء اللاعبين خلال لقاء إثيوبيا الأخير.

حضر مران منتخب مصر، محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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