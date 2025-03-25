تفاصيل اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ لشهر مارس 2025

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 25 /3/ 2025، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

استهل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ جلسة مجلس الجامعة بخالص التهنئة إلى أسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك متمنياً أن يعيده الله علي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

أيضا استعرض الدكتور عبد الرازق دسوقي، أبرز الموضوعات الهامة لقطاعات الجامعة، بدايه من قطاع شئون التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لشهر مارس 2025 وما تم خلاله من عقد العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات .

كما وافق المجلس على:

ــ منح الألقاب العلمية والتعيينات: - (منح لقب أستاذ ــ منح 4 ألقاب استاذ مساعد - تعيين 6 مدرسين).

ــ منح درجة الماجستير لعدد 34 باحث، ومنح درجة الدكتوراه لعدد 20 باحث.

ــ منح درجة الماجستير المهني لعدد 4 باحثين، ومنح درجة الدكتوراه المهنية لعدد 8 باحثين.

- منح دبلوم الدراسات العليا المهنية بكلية التجارة لعدد 17 باحث.