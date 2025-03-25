دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 2025.. أدعية قصيرة رددها الآن

يحرص المسلمون في شهر رمضان المبارك على الدعاء كل يوم، حيث يبحثون عن أفضل الأدعية ولذلك نقدم لكم بعض الأدعية التي يمكن ترديدها اليوم.
- اللهم بلغتني تمام الشهروأنا في أحسن حال واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين.
- اللهم إني أسألك في هذا الشهر الفضيل أن تغفر لي ذنوبي، وتقبل توبتي، وتبدل سيئاتي حسنات، وتغسل قلبي من الحزن.
- اللهم اجعل لي في هذا اليوم نصيبًا من الرحمة والمغفرة، ووفقني لكل عمل صالح يرضيك عني.
- اللهم بشِّرنا بما يَسرُّنا، وكُفَّ عنَّا ما يَضرُّنا، وثبِّت يقيننا، وارزقنا حلالًا يكفينا، وأبعد عنَّا كل شيء يؤذينا يا رب العالمين.
- اللهم اجعل في قلوبنا نورًا، وفي أسماعنا نورًا، وفي أبصارنا نورًا، وعن يميننا نورًا، وعن شمائلنا نورًا يا رب العالمين».
- يا رب اجعل هذا اليوم مليئًا بالخيرات والبركات، واجعلنا من المقبولين في عبادتك، ولا تجعلنا من المحرومين من نفحاتك.
- اللهم نسألك الرحمة والمغفرة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.
- اللهم اجعل لنا نصيبًا من كل خير تقسمه لعبادك في هذا اليوم.
- اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
- اللهم قوِّني على إقامة أمرك، وأذِقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك، يا أبصر الناظرين واجعله شهرًا تغفر لي فيه الذنوب وتكفرعني السيئات.
- اللهم يا حي يا قيوم اكتب لنا الرحمة والمغفرة وأعنا على الطاعات وألهمنا حسن الدعاء والتقرب إليك.
- اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء ،ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
- اللهم إني أسألك عيش السعداء ونزل الشّهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء.