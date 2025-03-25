"شهر رمضان شهر التقرب إلى الله" ندوة دينية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان "شهر رمضان شهر التقرب إلى الله"، والتي تم عقدها بكلية الآداب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة الاستاذ ايهاب جاد مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الهدف من تنظيم هذه الندوات هو زيادة الوعي لدى طلبة الجامعة عن فضل الصيام والعبادة وقراءة القرآن، بالإضافة إلى غرس القيم الإيجابية لدى أبنائنا طلبة الجامعة، وتقديم المفاهيم الدينية الصحيحة إليهم من خلال تنفيذ هذه الندوات، مؤكداً حرص الجامعة علي تنظيم الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي تساعد على تنمية الوعى الثقافي والديني لدى طلبة الجامعة، وأن العبادة ليست فقط في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فحسب وإنما ايضاً في العمل وطلب العلم والإحسان إلى الغير ومساعدة المحتاج فهي من أسمى العبادات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذه الندوة تأتى في إطار حرص الجامعة على تنوع الأنشطة التثقيفية والدينية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافياً وأخلاقياً واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة، وكذلك الإجابة عن تساؤلات الطلاب.

وقد حاضر الندوة الدكتور محمد طه علام الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وقد تناول نفحات الشهر الكريم وكيفية التماس هذه النفحات خاصة في الليالي العشر الأخيرة من الشهر لانه خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له ويتحقق الإخلاص في الصيام خاصة في ظل سلسلة الشياطين في هذا الشهر والذي نتعلم منه الصبر والحلم وحسن الخلق، واوصى بحسن الخلق لأنها رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال صلوات ربي وسلامه عليه " انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق "، وفي نهاية اللقاء وجه الطلبة العديد من التساؤلات المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وتمت الاجابة عليها.