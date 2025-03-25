المشدد 5 سنوات لعاطل لتزوير المحررات الرسمية في الأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير في أوراق رسمية والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية والتربح من خلال نشاطه الإجرامي بمنطقة الأزبكية.

وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى معلوماتك تفيد قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل واعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي متخذا من شقة سكنية بالقاهرة وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبتفتيشه عثر بحوزته على (جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، ماسح ضوئي، وماكينة تقطيع وتغليف، كارنيهات، مجموعة من المحررات والمستندات).

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأن المضبوطات يستخدمها في مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.