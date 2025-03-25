جامعة بني سويف تكرم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم السابق

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم، بجلسته رقم 243، الدكتور عاطف فضل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم السابق على جهوده المبذولة خلال فترة عمادته. جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.



ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور عاطف فضل، وذلك لما قدمه خلال فترة عمادته للكلية وتطويرها مؤكداً على استمرار مسيرة العمل بتعاون كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم، مؤكداً أن التكريم جاء انطلاقاً من تقدير الجامعة لدور أعضاء هيئة التدريس وما يقدمونه للنهوض بالمنظومة العلمية والأكاديمية.



وخلال الجلسة، هنأ رئيس الجامعة، الدكتورة مرفت رفعت لصدور القرار الجمهوري بتوليها عمادة كلية التكنولوجيا والتعليم، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد، واستمرار مسيرة التطوير بالكلية في قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، والمجتمع إضافة إلي الهيكل الإداري.