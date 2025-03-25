مجلس جامعة بني سويف يهنئ مجلس أمناء الجامعة الأهلية

استهل مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، جلسته رقم 243، بتقديم التهنئة لمجلس أمناء الجامعة الأهلية وذلك بعد صدور قرار الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل مجلس أمناء الجامعة الأهلية.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، أن خطوات تأسيس الجامعة الأهلية، والقطاعات التي تضمها، ورؤية الجامعة وإستراتيجيتها في تطوير العملية التعليمية جاء وفقًا لأحدث معايير الجودة الدولية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تدويل التعليم، وعقد شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، فضلًا عن تقديم درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية. كما أكد أن الجامعة تعمل على تعزيز التكامل مع القطاع الصناعي، وتوفير فرص تدريبية عملية للطلاب، بما يسهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تجدر الإشارة الى أن تشكيل مجلس أمناء الجامعة الأهلية يضم الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والمهندس شريف محمد محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، واللواء طبيب محمد رضا الأستاذ بجامعة الأزهر والأكاديمية الطبية العسكرية ومستشار وزير الصحة للروماتيزم والتأهيل، والدكتور المرسي أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور رابح رتيب الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ونائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي فتحي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف وعميد الكلية الأسبق، والدكتورة حنان عبدالحميد الأستاذ بكلية العلوم وعميد الكلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور شعبان يوسف عميد كلية السياسة والاقتصاد الأسبق بجامعة بني سويف ومستشار رئيس الجامعة.، وممدوح إبراهيم محمود العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس خالد عبد الجليل بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر.