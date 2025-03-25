أبرزهم "ريستارت وسيكوسيكو وصفا الثانوية بنات".. تعرف على أفلام عيد الفطر المبارك

يشهد عيد الفطر المبارك مجموعة من الأفلام السينمائية حيث يتم التنافس على إيرادات خمس أفلام خلال دور العرض وهي "ريستارت وصفا الثانوية بنات ونجوم الساحل وسيكو سيكو وفار بـ7 ترواح"

وتستعرض "البوابة نيوز" أبرز نجوم وأبطال وأحداث تلك الأفلام

غيلم فار بسبع أرواح

يصنف ضمن الأفلام الكوميدية بطولة محمد لطفي وسليمان عيد ومحمد رضوان وأحمد فتحي.

فيلم سيكو سيكو

يعد من الأفلام الشبابية وبطولة عصام عمر وطه دسوقي وسليمان عيد وخالد الصاوي وأحداثه تدور في إطار كوميدي حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم نجوم الساحل

من بطولة أحمد داش ومايا السيد وكزبرة ويدور الفيلم حول قصه حب تجمع بين شاب وفتاة في محاولة للوصول لحبيبته يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالي رفقه صديقه لمقابلتها فتدور هناك العديد من المفارقات الغير متوقعة.

فيلم صفا الثانويه بنات

يدور الفيلم في إطار كوميدي وهو من بطولة علي ربيع ومحمد أسامة وأوس أوس ومحمد ثروت ولينا صوفيا، وتدور الأحداث داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات حيث ينتقل أستاذ طموح للعمل في المدرسة ويتعرض للعديد من المواقف الطريفة.

فيلم ريستارت

من بطولة النجم تامر حسني وتشارك في البطولة أمامه هنا الزاهد وعصام السقا وباسم سمرة وإخراج سارة وفيق وتأليف أيمن بهجت قمر.