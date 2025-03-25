مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية خلال مارس 2025

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم (243)، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر مارس الجاري. جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

حيث تم تكريم حسن محمود حسن من العاملين بإدارة الجامعة، وأحمد مصطفى عويس عمر بكلية الخدمة الاجتماعية والتنموية، ونشوى احمد عبد الله حسين بكلية الطب البيطري، والأستاذ نشأت حسين إبراهيم طنطاوي بإدارة الجامعة، وكامل صالح كامل فرج بكلية الطب، وبيومي عبد المهدي دردير سليمان بالمدن الجامعية.