محافظ الجيزة يطلع على خطة مديرية التموين خلال العيد

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية استعداداً لعيد الفطر المبارك، حيث تضمنت الخطة العديد من الإجراءات لضمان استقرار الحالة التموينية وتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.



وأكد المحافظ أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد أي مخالفات تموينية.



وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة مدير مديرية التموين بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية على مستوى الإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على استقرار الحالة التموينية.



وتابع محافظ الجيزة خطة تنظيم إجازات المخابز البلدية بما يحقق التوازن بين رغبة أصحاب المخابز في الحصول على إجازة وضمان توافر الخبز بجميع أنحاء المحافظة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث أي نقص في الخبز.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه سيتم تنظيم عمل المطاحن التموينية خلال فترة عيد الفطر حيث تم منحها إجازة لمدة أربعة أيام بعد توفير الكميات اللازمة من الدقيق مسبقاً لتغطية احتياجات المخابز البلدية وذلك بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن منظومة المخابز والمطاحن الإلكترونية.

وشدد محافظ الجيزة علي مدير مديرية التموين بتنفيذ خطة تفتيش شاملة تضم تشكيل حملات تموينية على مستوى المديرية والإدارات التموينية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه أكد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية برفع درجة التشغيل بمصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومتابعة انتظام الصرف من المستودعات، مع التنسيق مع شركة بتروجاس لضمان توافر الأسطوانات وتجنب أي نقص في أي منطقة.



وأشار "البلاسي" الي رفع درجة التشغيل بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة اعتباراً من 1 أبريل 2025، لضمان صرف السلع التموينية للتجار ومنافذ مشروع جمعيتي، وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.