معمل تكنولوجيا الأغذية بأسيوط ينظم ندوة عن "الألبان المتخمرة"

نظم المعهد ندوة بعنوان " الألبان المتخمرة بين الفوائد والاستخدامات خلال شهر رمضان ".



وأشار الدكتور السيد شريف مدير المعهد أن الألبان المتخمرة تعد من أقدم المنتجات اللبنية المعروفة لدى الإنسان حيث تمثل مصدر مناسب لإمداد الجسم بالكائنات الدقيقة ذات الفوائد الصحية (البكتريا النافعة) التي تعمل بدورها في المحافظة على التركيب الميكروبي للأمعاء وتدعيم المفيد من هذه الكائنات لصحة الإنسان.

وأكد أن تناول الألبان المتخمرة يؤدى الى العديد من الفوائد الصحية والتي تعود بشكل أساسي لارتفاع محتوى الألياف المتخمرة من البروتين والكالسيوم، فضلًا عن احتوائها على نسبة عالية من البر وبيوتيك.

وأوضح أن من أهم هذه الفوائد تقوية جهاز المناعة، حيث يساعد البر وبيوتيك المتواجد في الألبان المتخمرة على تقليل الالتهابات ودعم صحة الجهاز المناعي. كما ان تناول الألبان المتخمرة تؤدى الى حماية الجسم من أمراض القلب لاحتوائها على فيتامينات B، بما في ذلك فيتامين B12 وفيتامين B2،

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الندوة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتقنيات تصنيع الألبان المتخمرة، من خلال التعرف على أساليب التخمير المختلفة، وتحليل مكونات الألبان، بالإضافة إلى فهم تأثيرات التخمير على الطعم والخصائص الغذائية للمنتجات. بالإضافة الى التعرف على القيمة الغذائية والصحية للألبان المتخمرة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل ومن أهم الفوائد الصحية للإلبان المتخمرة تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال التخفيف من الغازات وانتفاخ البطن والتقليل من أعراض متلازمة القولون العصبي وعلاج الإسهال وخاصة الإسهال المزمن أو الإسهال الناجم عن تناول المضادات الحيوية علاوة على تحسين هضم سكر اللاكتوز، كما أن تناول الألبان المتخمرة على السحور يعزز من الشعور بالشبع خلال فترة الصيام، لأنها تعد مصدر غنى بالبروتينات التي تساهم في تنظيم الشهية وزيادة الشعور بالشبع بالإضافة الى دعم صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام لارتفاع محتواها من الكالسيوم.

وأشارت الدكتورة منال محمد خضر أن تناول الألبان المتخمرة يساهم في خفض ضغط الدم، لاحتوائها على العديد من أنواع المعادن التي تساعد على تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي، مثل: الفوسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم. لذلك تعد الالبان المتخمرة إحدى الخيارات التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان المبارك لما تقدمه من فوائد صحية، وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية، والحفاظ على رطوبته. ويمكن للفرد تناولها مباشرة في شهر رمضان أو من خلال إضافتها إلى مختلف الأطباق والسلطات.