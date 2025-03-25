جودادي تطلق شهادات SSL مؤتمتة لمدة 90 يومًا لتعزيز أمان المواقع الإلكترونية

أعلنت GoDaddy عن إطلاق شهادات بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة (SSL) مؤتمتة لمدة 90 يومًا، مع إمكانية إعادة إصدار تلقائي وإدارة متكاملة من قبل الشركة، إلى جانب خمس تحديثات للتشفير سنويًا.

وتعد GoDaddy أول جهة إصدار شهادات تقدم هذا الحل، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد في إدارة شهادات الأمان الخاصة بمواقعهم.

وتمثل هذه الشهادات حلا أمنيا ضروريا لجميع أصحاب المواقع الإلكترونية، من الشركات الصغيرة ورواد الأعمال إلى المؤسسات الكبرى، حيث تضمن حماية البيانات الحساسة، وتعزز موثوقية المعاملات الإلكترونية من خلال توثيق هوية المواقع وتشفير المعلومات المرسلة إلى الخوادم.

حل مبتكر لتبسيط إدارة شهادات الأمان

وقالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية في GoDaddy، "إن إطلاق شهادات SSL مؤتمتة لمدة 90 يومًا يأتي كخطوة استباقية لمواكبة متطلبات القطاع، في إطار جهود GoDaddy المستمرة لتقديم حلول أمان متكاملة، ونحن ندير أكثر من 100 مليون شهادة نشطة، ونسعى لتوفير تجربة سلسة تضمن حماية عملائنا من المخاطر الأمنية بأقل جهد ووقت ممكنين".

وتكمن أهمية هذا الحل في أن معظم شهادات SSL التقليدية التي يتم شراؤها من هيئات الشهادات الأخرى تتطلب إعادة التثبيت اليدوي طوال دورة حياتها السنوية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على رواد الأعمال والشركات، أما مع GoDaddy، فتصبح العملية مؤتمتة بالكامل، حيث تتولى الشركة إدارة الشهادة طوال دورة حياتها، بدءًا من التثبيت إلى الإصدار والتجديد، مما يضمن أمانًا مستمرًا دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

تحديثات أمنية دورية لتوفير حماية مستدامة

تتميز الشهادة بمدة 90 يومًا، حيث يتم تجديدها تلقائيًا كل ثلاثة أشهر، مما يلغي الحاجة إلى التحديث اليدوي المستمر، كما توفر GoDaddy خمس تحديثات سنوية للتشفير لضمان مستوى حماية متقدم.

وتدرك الشركة أهمية توفير حلول أمان متطورة تواكب نمو الأعمال الرقمية ومتطلبات الخصوصية، حيث تم تصميم هذا الحل لضمان أن العملاء لن يضطروا إلى القلق بشأن تجديد شهاداتهم أو إدارتها يدويًا، مما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عليهم.