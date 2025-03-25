نقيب الأطباء يشيد بحيادية النواب في مناقشات "المسئولية الطبية"

وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير باسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما وصفه بالجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيداً باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد، جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر و بمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.