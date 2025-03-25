مصرع شخص بحادث تصادم بالطريق الحر في القليوبية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي بالطريق الحر، بمحافظة القليوبية عند بنزينة مشتهر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

فيما انتقل رجال المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لساعات.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث سيارة ربع نقل مع ملاكي بالطريق الحر، بمحافظة القليوبية عند بنزينة مشتهر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات، وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وجاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.