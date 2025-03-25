بحوث الصحراء يسلم 90 رأس أغنام برقي لخريجي المدارس الحقلية بجنوب سيناء

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تنمية مهارات مربي الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظات الصحراوية، حيث تم اليوم إقامة حفل تخريج دفعة من المميزين بالمدارس الحقلية وتسليم كل منهم رأس من الأغنام البرقي مقدمة من الفاو، وذلك في إطار مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والذي اعتمد على تنفيذ مدارس حقلية للمربين والسيدات في مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار الدكتور عبدالله زغلول، رئيس المشروع إلى أن المشروع يتم تنفيذه بثلاث مدن بمحافظة جنوب سيناء وهي رأس سدر والطور ونويبع وشارك فيها أكثر من 1000 مزارع وسيدة من خلال ما يقرب من 100 مدرسة حقلية اهتمت بالممارسات الذكية مناخيا في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والداجني وأضاف بأن المشروع ساهم بشكل كبير في رفع الوعي وثقل الخبرات.

وقال الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، إن المدارس الحقلية إحدى وسائل الإرشاد الزراعي التي تصحح الكثير من الممارسات الزراعية التي يتبعها المزارعين والمربين ومن ثم تزيد الإنتاجية وتحسن دخل الأسر وتوفر فرص عمل للسيدات والفتيات.

وقال الدكتور أحمد الحاوي، المدير التنفيذي للمشروع بأنه قد تم تخريج 3 دفعات من المشاركين وتكريم 27p مشارك تم اهدائهم 10p آلة زراعية و80 بطارية دواجن و90 رأس من الأغنام وسوف يتم تخريج دفعة جديدة خلال شهر أبريل لعدد 230 مشارك ليصل إجمالي المكرمين إلى 500 مشارك.

وأعرب الدكتور أشرف الصادق، مستشار منظمة الأغذية والزراعة عن سعادته بنجاح تجربة المدارس الحقلية بجنوب سيناء وأن المشروع ساهم في تحقيق زيادة إنتاجية مزارع الإنتاج النباتي والحيوانات، كما أعرب عن سعادته بمشاركة عدد كبير من سيدات جنوب سيناء في المشروع.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء بأنه قد تم فحص الحيوانات وعزلها بمحطة بحوث جنوب سيناء قبل توزيعها على المربين وسيتم متابعتها وتحصينها لدي المنتفعين تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقدم المهندس سعد عامر وكيل وزارة الزراعه بجنوب سيناء الشكر لمركز بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية والزراعة على الجهد الكبير والذي يساهم في التنمية الزراعية بالمحافظة وطالب بزيادة المشروعات الزراعيه داخل المحافظة لدفع عجلة التنمية والمساهمه في تحقيق الأمن الغذائي.

شارك في الحفل اللواء سامح المتولي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء والذي أشاد بنجاح المشروع مثمنا التعاون مع الهيئات الدولية ومركز بحوث الصحراء.