"أسرتي قوتي".. "القومي لذوي الإعاقة" يطلق مبادرة جديدة

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إطلاق الدورة الثانية من مسابقة الأسرة المثالية "أسرتي قوتي" لعام 2025، وفتح باب تلقي طلبات التقديم حتى نهاية شهر مارس الجاري ، محددًا فئات المتقدمين في المسابقة في فئتين الأولى ،الوالدين ممثلين في (الأم أو الأب لأبناء من ذوي الإعاقة، أو أم أو أب من ذوي الإعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو الوالدين البديلين لأبناء من ذوي الإعاقة).

والثانية أفراد الأسرة الداعمون ممثلين في (الأخ أو الأخت الراعيين لأشخاص ذوي إعاقة ، أو الأقارب ممن يرعون أشخاصاً من ذوي الإعاقة، أو الصديق الداعم والمساند لصديقه من ذوي الإعاقة) .

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الهدف من المسابقة إبراز النماذج المشرفة للأسر المصرية التي نجحت في دعم وتمكين أبنائها من ذوي الإعاقة، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية دور الأسرة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مفهوم الدمج المجتمعي الشامل من خلال دور الأسرة المحوري، وعرض قصص الكفاح والنجاح في تخطي التحديات، ، وتكريم الجهود الإستثنائية للوالدين ومقدمي الرعاية في تخطي التحديات، وتشجيع المزيد من الأسر على تبني نهج إيجابي في التعامل مع الإعاقة ، داعياً أبناء المحافظة ممن لديهم أبناء من ذوى الهمم التقديم في مسابقة "أسرتى قوتى" الذى نظمها المجلس القومى للأشخاص من ذوى الإعاقة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ودعم من وزارة التنمية المحلية .

واشترط المجلس القومى للأشخاص من ذوى الإعاقة في التقدم للمسابقة أن يكون عمر الوالدين ومقدمي الرعاية الأساسيين 50 عاماً فأكثر، دون التقيد بحد أدنى للعمر للأخوة والأخوات والأصدقاء الداعمين، كما اشترط عدم الحصول على تكريم في مسابقات مماثلة سابقًا، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة .

وحدد المجلس المستندات المطلوبة “صورة من بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وبطاقة الخدمات المتكاملة أو المستندات الدالة على الإعاقة، وشهادة ميلاد الشخص ذوي الإعاقة”، مع تقديم الوثائق الداعمة كشهادات التقدير والأوسمة والجوائز، مع إرفاق قصة الكفاح في (10 أو15 سطر)، مع إضافة صور توثيقية للإنجازات، على أن يتم فرز جميع المرشحين فور غلق باب الإعلان وفق عدد من معايير منها درجة قصة الكفاح والإنجاز، وتشمل نجاح دمج الشخص ذي الإعاقة في المجتمع، أو التغلب على التحديات بشكل إيجابي، أو الإنجازات التعليمية والمهنية المحققة، بالإضافة إلى التماسك الأسري والقيم، ويتضمن الحفاظ على إستقرار الأسرة، ودعم وتحفيز أفراد الأسرة، وتحقيق التوازن بين المسؤوليات المختلفة، فضلاً عن المشاركة المجتمعية ، وتشمل المبادرات التطوعية، من خلال دعم الأسر الأخرى، أو المساهمة في خدمة المجتمع.

واقتصرت آليات التقديم على ملء الإستمارة الالكترونية عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/qKUmgV3xifoxHLrJ6

ورفع المستندات المطلوبة، أو من خلال التقديم الورقي (للحالات الخاصة) بمقر المجلس من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 3 عصرًا، على مقر المجلس القومي للأشخاص من ذوى الإعاقة على العنوان (9 شارع سراي القبة - أمام محطة مترو سراى القبة – القاهرة) ، مع توفير خدمة المساعدة لملء الإستمارة، ولن يلتفت إلى الإستمارات غير المصحوبة بالمستندات المطلوبة التي تم ذكرها،.

على أن يتم تكريم الفائزين في إحتفالية سينظمها المجلس خلال شهر أبريل المقبل 2025عقب الإنتهاء من فرز أسماء المتقدمين طبقاً للشروط والمعايير المحددة .