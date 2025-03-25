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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة جامعي الخردة اختطاف طفل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الزعم بقيام بعض جامعي الخردة بمحاولة اختطاف طفل وإحداث إصابته بسلاح أبيض بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية من (مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (عامل ، وشقيقه - مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى على "نجله" بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسحجات وجروح بالجسم بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبا الواقعة ، وبمواجهتهما اعترافا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وكذا ضبط الشاكى لإدعائه الكاذب، وبمواجهته أقر  بالإدعاء بقيام بعض جامعى الخردة بمحاولة إختطاف نجله لكسب إهتمام المسئولين بشكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بقيام بعض جامعى الخردة بمحاولة إختطاف نجله لمقطع فيديو