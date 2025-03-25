أبرزها الأزرق والبرغندي.. ألوان القفطان لموضة رمضان 2025

يعد القفطان من أبرز القطع التى تسيطر على موضة 2025 خاصة في سهرات رمضان؛ حيث تحتار الكثير من الفتيات عند الخروج في سهرات وليالي رمضان كالخيم وحفلات السحور، وتهتم النساء كثيرًا باطلالتهن والظهور بكل ما هو جديد ومواكبًا لأحدث صيحات الموضة وكل ما هو جديد في عالم الأزياء؛ لذلك تستعرض "البوابة" أبرز ألوان القفطان 2025 وما يتناسب مع لون بشرتك.

الأزرق الرويال

يعد الأزرق الرويال من الالوان التى تسيطر على موسم 2025؛ خاصة في القفطان، حيث ظهر في العديد من الاشكال والموديلات المختلفة. كما إنه يفضل ارتدائه للبشرة السمراء؛ ما يعطيها اشراقا وحيوية.

التركواز

يعد اللون التركواز إحدى درجات الأخضر ويتميز بنعومته وفخامته ويظهر متناسقا مع التطريزات التى تزين القفطان ويتناسب مع البشرة البيضاء بشكل كبير.

النود

يعد اللون النود أحد أهم الألوان التى لا يمكن الاستغناء عنها في هذا الموسم؛ حيث إنه يتميز بالشياكة والنعومة ويمكن تنسيقه فى العديد من الإطلالات الصباحية او المسائية. كما أن القفطان الذي يحمل هذا اللون يتناسب مع كافة الوان البشرة.

الأبيض والذهبي

تتنوع الاشكال والموديلات الخاصة بالقفطان بين العديد من الالوان والتصميمات ولكن اغلبها يسيطر عليها اللون الابيض مع بعض التطريزات او الزخرفة الذهبية؛ ما يعطية مزيجا انيقا بين التراث والفخامة ويعد اللون الابيض من اهم الالوان التي تناسب كافة الوان البشرة.

البرغندي

اللون البرغندي هو لون يميل الى النبيتى الداكن مع الباذنجاني ويعتبر من الالوان الرائجة لهذا الموسم كما انه يعطى تميز وفخامة لمن ترتدية و يتناسب كثيرا مع البشرة القمحي والبيضاء.

الوردي

يحتل اللون الوردي مكانة قوية في موضة هذا العام بعد أن كان قد اختفي لعدة مواسم كما أنه يتناسب كثيرا مع البشرة السمراء.