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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نقيب الأطباء يشكر النواب على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم بـ "المسئولية الطبية"

نقيب الأطباء د. أسامة
نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي
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وافق المجلس بجلسته المعقودة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم، وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.

من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء عن بالغ شكره وتقديره لمقترح رئيس حزب الأغلبية بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه.

كما أشاد عدد من النواب المستقلين و الحزبيين أبرزهم عمرو درويش، أميرة العادلي، احمد الشرقاوى ، أيمن أبو العلا، محمد عزت عرفات، ايرين سعيد، بمقترح حزب مستقبل وطن بتخفيض قيمة الغرامة مؤكدين أن هذا نابع من الحس الوطني للحزب لتلبيته لمطالب جموع الأطباء.

اسامه عبدالحي الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء النائب عبدالهادي القصبي مجلس النواب