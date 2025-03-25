محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والوقوف على ما تم إتخاذه من إجراءات لسرعة إنجاز العمل في الملفات الخاصة بمنظومة التقنين.

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ، ومعاذ محمد ناصف مدير عام الشئون المالية والإدارية ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي منظومة الأملاك بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع ، مع الإستمرار في توعية المواطنين بضرورة المُضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاُ للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وخلال الاجتماع إطلع محافظ الشرقية على الموقف الحالي لمنظومة التقنين وسير عمل اللجان وما تم إنجازه من أعمال في الطلبات والعقود، وكذلك مناقشة ما تم إنجازه من طلبات تقنين أوضاع الأراضي، وما تم فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين موجهاً بوضع خطة زمنية ومستهدفات يومية لإنجاز طلبات تقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

شدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف ، مع إزالة العقبات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة ، لضمان إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسئولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن ، لتشجيع المواطنين على إستكمال إجراءات التقنين والإستفادة من التيسيرات التي قدمتها الدولة للمواطنين.

وفي نهاية الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة .