ضبط 5 أطنان لحوم وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية

شَنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة تموينية بدائرة مركز أبوكبير والحسينية وبلبيس برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية والمهندس عبد اللطيف النجار ومحمد عبد السلام وشرين ممدوح وهبه علي وايمان عزت للمرور على المحال التجارية والمخازن ، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية ( 5155 و 4401 و 4402 و 5141 و 5143 و 5144 و 5142 ) ، حيث تم ضبط ثلاجة لحوم وأسماك تُدار بدون ترخيص ، وتم ضبط 700 كيلو رنجة و طن سمك سردين و طن و 816 كيلو كبدة و طن و 300 كيلو لحم جاموسي هندي و 10 كيلو عسل نحل جميعهم مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 5000 لتر سولار بمصنع كرتون لإستخدامه في غير الغرض المخصص له.

وتم ضبط 50 طن ورق مجهول المصدر بمصنع كرتون.

وضبط 5300 بكرة مناديل ورقيه بمخزن ورقيات.

كما تم ضبط 11 طن و 500 كيلو فايبر مكبوس بمصنع مراتب فايبر.

وضبط 2160 كوع حديد بمخزن قطع غيار مستلزمات الحريق.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.