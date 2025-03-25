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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لقب الدوري يغازل طائرة الأهلي في مواجهة بتروجت

فريق طائرة الأهلي
فريق طائرة الأهلي
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يسعى الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي للاحتفاظ بلقب دوري الكرة الطائرة للموسم الجديد وتأكيد زعامته للعبة عندما يواجه نظيره بتروجيت، في الجولة الثانية من سلسلة مواجهات نهائي الدوري الممتاز رجال، للموسم الحالي 2024/2025.


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبتروجت في العاشرة والنصف مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وحقق الأهلي، الفوز  على بتروجيت بنتيجة (3-0)، في الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري الممتاز.

موعد نهائي دوري الكرة الطائرة

و حدد اتحاد الكرة الطائرة يومي 24 و25 مارس الجاري موعدًا لإقامة الجولتين الأولى والثانية بين الأهلي وبتروجيت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، على أن تقام مباراة فاصلة يوم 27 في حالة التعادل فقط.
ووصل الأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-1)، في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1)، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في الجولة الثانية بنتيجة (3-1)، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة فاز فيها الأهلي بنتيجة (3-0).

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