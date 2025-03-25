الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين توفر ماء زمزم وخدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال رمضان

حرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك توفير ماء زمزم بعناية مستمرة في الحرمين الشريفين.

وأوضحت الهيئة أن كمية مياه زمزم المستهلكة خلال أول 21 يومًا من الشهر الفضيل بلغت 27,105 أمتار مكعبة، فيما تم توزيع حوالي 150,614,000 كوب من ماء زمزم، إضافة إلى 721,774 عبوة زمزم، لضمان تلبية احتياجات المعتمرين والمصلين.

وفي إطار جهودها الخدمية، وزعت الهيئة، بالتعاون مع الجهات الخيرية، 17,020,216 وجبة إفطار صائم خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 17,190,000 مغلف من التمور، حرصًا على توفير وجبات متكاملة للصائمين في الحرمين الشريفين.

وأكدت الهيئة التزامها بضمان بيئة صحية وآمنة في الحرمين الشريفين، حيث تم نقل 4,529 طنًا من النفايات، في إطار عمليات النظافة اليومية المكثفة، التي تهدف إلى توفير أجواء مريحة وآمنة للمعتمرين والمصلين.

وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الهيئة على توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، مما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، في أجواء روحانية وسط بيئة صحية متكاملة.