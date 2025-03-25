توقعات سوق السفر العربي 2025.. السياحة الهندية في صدارة المشهد

ينطلق معرض سوق السفر العربي 2025 في 28 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، وسط توقعات بنمو كبير في قطاع السياحة الهندي، الذي يشهد توسعًا ملحوظًا على الصعيدين المحلي والدولي.

ومع تزايد عدد المسافرين الهنود الباحثين عن تجارب سياحية متنوعة، تسلط المشاركة الهندية في المعرض الضوء على الفرص والإمكانات التي تقدمها هذه السوق سريعة النمو.

تسجل السياحة الهندية نموًا استثنائيًا، مدعومة بارتفاع الدخل المتاح وتوسع الطبقة المتوسطة، حيث يُتوقع أن يصل حجم سوق السياحة الخارجية الهندية إلى 55 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%، وفقًا لـ Future Market Insights.

ستكون الهند واحدة من أبرز المشاركين في معرض سوق السفر العربي 2025، حيث زادت نسبة المشاركة الهندية في الحدث بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي. ومن بين الجهات المشاركة وزارة السياحة الهندية، وشركات الطيران إير إنديا وإير إنديا إكسبريس، إلى جانب مجالس السياحة الإقليمية من ولايات مثل جوا وكارناتاكا وماديا براديش وأوتار براديش.

تشير البيانات إلى أن الهند تعد واحدة من أهم الأسواق السياحية المصدرة إلى دبي، حيث استقبلت الإمارة 3.14 مليون زائر من جنوب آسيا في عام 2024، مع مساهمة الهند بالحصة الأكبر. وقد ساهم هذا النمو في رفع إجمالي عدد الزوار الدوليين إلى 18.72 مليون زائر، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي.

شهد قطاع الضيافة في الهند توسعًا كبيرًا خلال العقد الماضي، حيث زاد المعروض الفندقي بمعدل نمو سنوي مركب تجاوز 3%، مع إضافة 114,000 غرفة فندقية جديدة منذ عام 2014. كما ارتفعت معدلات إشغال الفنادق في ثماني من السنوات العشر الماضية، ما يعكس الطلب القوي والمستمر على الإقامة الفندقية في البلاد.

سيتضمن معرض سوق السفر العربي 2025 أكثر من 68 جلسة نقاشية تغطي أحدث الاتجاهات في قطاع السفر والسياحة، موزعة على ثلاثة مسارح رئيسية: المسرح العالمي، مسرح المستقبل، ومسرح فعاليات الأعمال الجديدة. ومن أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها:

• “الوسائط المتعددة: ربط الجماهير العالمية وإطلاق حملات محلية فائقة”، التي ستناقش استراتيجيات التسويق في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين.

• “الفعاليات الكبرى: التأثير العالمي والدروس المستفادة”، التي تسلط الضوء على دور السياحة الرياضية وسياحة الفعاليات في تعزيز النمو السياحي، بما في ذلك تأثير استضافة المملكة العربية السعودية لمباريات الدوري الهندي الممتاز.

• “الاتجاهات المستقبلية في آسيا والمحيط الهادئ”، حيث تقدم يورو مونيتور تحليلًا معمقًا لحركة السياحة في المنطقة، مع التركيز على نمو السياحة الهندية.

يُقام المعرض هذا العام تحت شعار “السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل”، مما يعكس أهمية التعاون بين الأسواق والقطاعات المختلفة لإعادة تشكيل مستقبل السياحة بطريقة مستدامة ومبتكرة.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 2,600 شركة عارضة و47,000 زائر من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز مكانته كأحد أبرز الفعاليات في قطاع السياحة العالمي.