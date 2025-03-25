محافظ كفرالشيخ: الانتهاء قريبًا من تنفيذ 13 مشاية بمصيف بلطيم

أكد، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن العمل جارٍ على استكمال تنفيذ 13 مشاية بمصيف بلطيم، يتراوح طولها بين 100 و150 مترًا، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تحسين الخدمات السياحية بالمصيف وتوفير بيئة ترفيهية متكاملة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وسيتم الانتهاء منها قريبًا.

وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة لرواد المصيف، بما يواكب جهود التطوير المستمرة في القطاعات كافة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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