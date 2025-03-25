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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ: الانتهاء قريبًا من تنفيذ 13 مشاية بمصيف بلطيم

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد تطوير مصيف بلطيم
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أكد، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن العمل جارٍ على استكمال تنفيذ 13 مشاية بمصيف بلطيم، يتراوح طولها بين 100 و150 مترًا، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تحسين الخدمات السياحية بالمصيف وتوفير بيئة ترفيهية متكاملة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وسيتم الانتهاء منها قريبًا.

وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة لرواد المصيف، بما يواكب جهود التطوير المستمرة في القطاعات كافة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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