ضبط 25 ألف زجاجة خل مغشوشة في حملة رقابية بسوهاج

نفذت فرق مراقبة الأغذية حملة رقابية على الأسواق ومخازن السلع الغذائية في محافظة سوهاج، بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبإشراف الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، وتحت متابعة دائمة من الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

وفي إطار الخطة الوزارية لفرض الرقابة على أماكن تداول الأغذية، وبإشراف الدكتور عبدالكريم محمود، مدير الإدارة الصحية بالمراغة، تم تحريك فرق الضبط من مكتب مراقبة الأغذية بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج بعد ورود معلومات حول وجود مخزن لبيع السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 25 ألف زجاجة خل مغشوشة تحتوي على أكثر من 19 ألف لتر من الخل المغشوش، الذي تبين من خلال التحاليل أنه يحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك.

كما تبين تضارب في البيانات وعنوان المصدر مما يؤكد الغش التجاري، وقد تم سحب عينات من المنتجات المضبوطة وإرسالها إلى المعمل للتحليل للتأكد من مدى صلاحيتها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وتأييد عملية الضبط.