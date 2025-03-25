محافظة سوهاج تواصل جهودها لإنجاز طلبات التصالح

عقد اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اجتماعًا مع مديري المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل في هذا الملف الحيوي.

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع في إنجاز جميع طلبات التصالح، وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، مع توضيح المستندات المطلوبة ونشرها على نطاق واسع لضمان وصول المعلومات إلى جميع المواطنين.

كما تم مناقشة أبرز العقبات والتحديات التي تواجه المنظومة، والعمل على حلها وتذليل أي صعوبات إدارية أو فنية تعوق سير العمل بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأكد عبد الجابر أن المحافظة تعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء الوزير المحافظ، لضمان إنجاز الطلبات في أسرع وقت ممكن، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين الخدمات وتيسير الإجراءات.