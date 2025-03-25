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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تحقق إنجازًا بتصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية 2025

انجاز علمي
انجاز علمي
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أعلنت جامعة عين شمس عن تحقيق إنجاز في التصنيف الدولي، حيث تم إدراجها في تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2025

ظهرت جامعة عين شمس في الخمس علوم الأساسية لأول مرة في تخصص العلوم الإنسانية، إلى جانب تواجدها في 15 تخصصًا فرعيًا على مستوى العالم، وهي كالتالي:

  • الهندسة والتكنولوجيا: ترتيب 267.
  • علوم الحاسب ونظم المعلومات: الفئة 351–400.
  • الهندسة الكهربائية والإلكترونيات: الفئة 201–250.
  • الهندسة الميكانيكية: الفئة 301–350.
  • الهندسة الكيميائية: الفئة 351–400.
  • الهندسة المدنية: الفئة 201–275.
  • علوم الحياة والطب: الترتيب 315.
  • الزراعة: الفئة 251–300.
  • العلوم البيولوجية: الفئة 351–400.
  • الطب: الفئة 251–300.
  • الصيدلة: الفئة 151–200.
  • العلوم الطبيعية: الفئة 401–450.
  • الكيمياء: الفئة 301–350.
  • العلوم البيئية: الفئة 401–450.
  • الرياضيات: الفئة 401–450.
  • الفيزياء والفلك: الفئة 451–500.
  • الآداب والإنسانيات: الفئة 501–550.
  • العمارة: الفئة 201–260.
  • العلوم الاجتماعية والإدارية: الفئة 501–550.
تصنيف QS العالمي على مستوى العالم جامعة عين شمس