جامعة عين شمس تحقق إنجازًا بتصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية 2025

أعلنت جامعة عين شمس عن تحقيق إنجاز في التصنيف الدولي، حيث تم إدراجها في تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2025

ظهرت جامعة عين شمس في الخمس علوم الأساسية لأول مرة في تخصص العلوم الإنسانية، إلى جانب تواجدها في 15 تخصصًا فرعيًا على مستوى العالم، وهي كالتالي: