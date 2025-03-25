جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لتفقد الأوضاع والاستماع لمطالب المواطنين

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها الوضع العام بمدينة سوهاج، حيث اطلع على مستوى الانضباط في الشوارع، واستمع لمطالب المواطنين في عدة مناطق.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، وعلي لطفي، رئيس حي شرق.

و تضمنت الجولة زيارة ميدان الشبان المسلمين، ومنطقة خلف مستشفى الهلال، وشارع مول طنطاوي، وشارع الكاشف، وشارع التحرير، إضافة إلى الشوارع المتفرعة من هذه الأماكن، بالإضافة إلى منطقة سوق الزهراء، وقد شدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات من الشوارع، والالتزام بخطوط التنظيم من قبل المحال التجارية، وكذلك عدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أكد سراج على رفع مستوى النظافة والتجميل، وإزالة العوائق المرورية التي تعيق حركة المرور من أمام المحال التجارية، والعمارات السكنية.

وخلال الجولة، قام المحافظ بتفقد عدد من منافذ بيع الخضار والفواكه والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وتناسب أسعارها بما هو معلن من تخفيضات، كما التقى عدد من المواطنين لاستطلاع آرائهم حول جودة السلع وأسعارها.

وأعرب سراج عن أهمية هذه الجولات الميدانية كجزء من حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على مشكلاتهم بشكل مباشر، مشددًا على أن هذه الجولات ستستمر في مختلف مدن وقرى المحافظة لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

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