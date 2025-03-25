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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير إسرائيل بالنمسا يقترح إعدام الأطفال الفلسطينيين

سفير إسرائيل بالنمسا
سفير إسرائيل بالنمسا
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سجل مقطع فيديو سُجل سرًا خلال اجتماع مغلق مع الجالية اليهودية المحلية بمدينة إنسبروك النمساوية، تصريحا لسفير إسرائيل لدى النمسا دافيد روت، والذي اقترح "إعدام الأطفال الفلسطينيين" إذا تورطوا في حمل السلاح.

وقال سفير إسرائيل لدى النمسا دافيد روت، إنه يجب تطبيق عقوبة الإعدام على المراهقين لحملهم سلاحا أو قنبلة يدوية، ولم يقدم السفير أي دليل على حمل أطفال للأسلحة في غزة.

كما تساءل “روت” عما إذا كان ينبغي على أوروبا الاستثمار في إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن القطاع "سيدمر مرة أخرى".
وتابع سفير إسرائيل بالنمسا: "هل ستكون أوروبا مجنونة بما يكفي لاستثمار الأموال مرة أخرى في غزة؟ سيتعين علينا تدميرها في المرة القادمة".

 

https://x.com/ronnie_barkan/status/1903358038192333260
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