أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مارس 2025.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي: