الدولية للهجرة تحتفل باليوم العالمي للدرن

احتفلت المنظمة الدولية للهجرة في مصر باليوم العالمي للدرن بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الدرن التابع لوزارة الصحة والسكان، حيث أقيم حدث حيوي يركز على التوعية بصحة المهاجرين.



وخلال الحدث تم مناقشة المواضيع الرئيسية وهي تاريخ مكافحة الدرن في مصر، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الدرن، و الإرشادات الحديثة لمكافحة الدرن.



وشارك بالحضور المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والمستشار الرئاسي لشؤون الصحة والوقاية، وممثلين من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالإضافة إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الدرن.