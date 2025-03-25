وزير التموين يتابع صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين خلال مارس

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الموقف التنفيذي لصرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمواطنين المستحقين خلال شهر مارس الجاري.

اطلع الوزير على مدى انتظام عملية تسليم السلع التموينية والسلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة.

وأكد على إتاحة استلام كافة المنافذ التموينية نسبة 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن، مع السماح لهم بإعادة الاستعاضة بشكل دوري دون التقيد بعدد معين من مرات الاستعاضة شهريًا، وذلك لضمان توفر السلع وعدم حدوث أي نقص في المعروض للمواطنين.

وأصدر الدكتور شريف فاروق توجيها وزاري لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، والتي يتم صرفها على بطاقات التموين ضمن قائمة السلع التموينية الحرة، والتي تضم أكثر من 30 سلعة متنوعة، حيث يتم الصرف وفق رغبة المواطن المستحق وفقا لما يلي:

البطاقة التموينية المتضمنة فرد واحد والمستحقة لـ 125 جنيه دعم إضافي:

بحد أقصى 2 كيلو سكر حر

زجاجة واحدة زيت حر

باقي مبلغ المنحة يمكن استخدامه في شراء سلع أخرى من قائمة السلع الحرة المتاحة.

البطاقة التموينية المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة لـ 250 جنيه دعم إضافي:

بحد أقصى 4 كيلو سكر حر

2 زجاجة زيت حر

إمكانية شراء سلع أخرى من القائمة الحرة بباقي مبلغ المنحة حسب رغبة المواطن.

استكمال صرف المنحة حتى نهاية مارس وإتاحة الصرف خلال أبريل

أكد وزير التموين أن صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين سيستمر حتى نهاية شهر مارس 2025، مع إتاحة إمكانية استكمال صرف المتبقي من المنحة خلال شهر إبريل، بالإضافة إلى مبلغ الدعم التمويني المقرر شهريًا لأصحاب البطاقات التموينية.