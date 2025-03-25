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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي ينظم ندوة مناقشة كتاب "كُن فرحًا في عملك"

الدكتور القس راضي
الدكتور القس راضي عطالله
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ينظم لجنة الإعلام والنشرفي مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، بالتعاون مع دار رجاء للجميع للنشر التابعة لمجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي، ندوة مناقشة كتاب "كُن فرحًا في عملك" من تأليف الكاتب دينيس باكي، ترجمة الدكتور القس راضي عطالله المدير العام ورئيس تحرير دار رجاء للجميع وضيف اللقاء، وذلك يوم الخميس 27 مارس الساعة الرّابعة مساء بمقر الكنيسة الإنجيلية الثالثة.

ومن المقرر ان يشارك الحضور عدد من قساوسة الكنيسة وخدامها.

كما أنه من المقرر ان يشارك الحضور ايضا عدد من الشخصيات العامة وقادة الفكر والتنوير.

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