استشهاد 13 فلسطينيًا في موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية

شهد قطاع غزة، فجر الثلاثاء، موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا في مناطق متفرقة من القطاع، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

ذكرت وكالة "شهاب" أن ستة أفراد من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا مصرعهم إثر قصف استهدف خيمتهم في مدينة حمد بخان يونس جنوب القطاع.

وفي هجوم آخر، استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في مخيم البريج بوسط غزة، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى.

كما أسفر قصف مماثل على منزل في بيت لاهيا شمال القطاع عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين، فيما لقي طفل مصرعه في منطقة قيزان النجار بخان يونس.

في ظل استمرار العمليات العسكرية، أكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية أنها تواجه تحديات متزايدة في تقديم المساعدات داخل القطاع، بسبب القصف المكثف وأوامر الإخلاء.

وأشارت في بيان على منصة "إكس" إلى أن القتال المتصاعد يجعل من الصعب تحديد مناطق آمنة للعمل الإنساني.

ورغم هذه التحديات، تواصل المنظمة تقديم أكثر من 300 ألف وجبة يوميًا عبر شبكتها من المطابخ والمطاعم، مؤكدة التزامها بدعم الأسر الفلسطينية على الرغم من تراجع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.