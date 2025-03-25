انطلاق مباريات كأس مصر للكرة النسائية

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس، مباريات كأس مصر للكرة النسائية دور الـ8 لموسم 2024 -2025، والتي تنظم للمرة الأولى، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

يواجه فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك نظيره زد على ملاعب الناشئين بالزمالك، كما يصطدم فريق مسار بفريق مودرن سبورت على ملعب رايت تو دريم، وفريق وادي دجلة أمام البنك الأهلي بملعب وادي دجلة بالتجمع الأول، وأخيرا يصطدم فريق الأهلي بنظيره المعادي واليخت على ملعب الأهلي بالتجمع.

ومن المقرر أن تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتلعب بطولة كأس مصر بـ8 أندية فقط وهما الأهلي والزمالك ودجلة وزد والمعادي والمقاولون ومسار ومودرن.