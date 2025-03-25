ads
الثلاثاء 25 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق مباريات كأس مصر للكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس، مباريات كأس مصر للكرة النسائية دور الـ8 لموسم 2024 -2025، والتي تنظم للمرة الأولى، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

يواجه فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك نظيره زد على ملاعب الناشئين بالزمالك، كما يصطدم فريق مسار بفريق مودرن سبورت على ملعب رايت تو دريم، وفريق وادي دجلة أمام البنك الأهلي بملعب وادي دجلة بالتجمع الأول، وأخيرا يصطدم فريق الأهلي بنظيره المعادي واليخت على ملعب الأهلي بالتجمع.

ومن المقرر أن تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتلعب بطولة كأس مصر بـ8 أندية فقط وهما الأهلي والزمالك ودجلة وزد والمعادي والمقاولون ومسار ومودرن.

 

 

كأس مصر للكرة النسائية الكرة النسائية الزمالك