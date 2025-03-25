استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.. منتخب السيدات للصالات يختتم معسكره المفتوح غدًا

يختتم المنتخب الوطني لكرة الصالات الكرة النسائية، غدًا الأربعاء، بقيادة نادر رشاد المدير الفني معسكره المفتوح، والذي يأتي ضمن التحضيرات الأخيرة قبل السفر لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية للصالات.

ومن المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم، ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية مع منتخبي غينيا وأنجولا.

واختار نادر رشاد 18 لاعبة الكرة النسائية لخوض المعسكر هن: فرح سمير، سهيلة حسين، آية حنيش، يارا صبري، منى السيد، ندى الغريب، بسملة فتحي، شهد غنيم، فاطمة مصطفى، شروق إبراهيم، نورهان عاشور، عبير حجاج، أمينة وليد، ملك المهدي، ميرنا محسن، أسماء علي، إسراء فرج، منار حميد.