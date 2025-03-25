حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بمدن ومراكز مطروح استعدادًا لعيد الفطر

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات مع الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين، استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وفى هذا السياق كثّفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء مطروح حملات النظافة والتجميل، والتى شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة ومتابعة صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع للتيسير على المواطنين.

ففى مدينة الضبعة تابع اللواء محمد أبو العنين هجرس رئيس مركز ومدينة الضبعة، جهود الإنارة العامة بالمركز، حيث قام فريق الإنارة العامة بإصلاح بعض الكشافات والمرور على غرف الكهرباء ومتابعة جهود الحملة الميكانيكية بالمجلس في تمهيد بعض شوارع المدينة لتسهيل حركة المرور والتيسير على المواطنين، وتابع الأعمال الجارية بتجميل الحديقة العامة، والذي تم الانتهاء من عمل أعمدة الحديقة وجارٍ تركيب البوبات الحديدية مع التأكيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيدا لافتتاحها.

وكذلك استكمال أعمال تمهيد شارع مسجد مسعود بالجهود الذاتية باستخدام طبقة سن وتركيب إحدى محولات الكهرباء الجديدة داخل قرية جلال بمركز الضبعة لخدمة أهالي المنطقة بقدرة 50 ميجا وات لتحسين الكهرباء بالتجمع مع التنسيق مع الكهرباء لرفع كفاءة بعض المحولات المتهالكة بالقرية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة سيوة برئاسة اللواء وليد منصور رئيس المدينة، بشن حملات لإزالة تعديات عدد من المحلات والكافتيريات على الطريق لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وشملت الحملة المرور على عدد من المحاور والشوارع الرئيسية ومنها شارع أنور السادات وميدان السوق، حيث تم إزالة التعديات على الأرصفة ورفع الإشغالات غير المرخصة التي تعوق حركة المواطنين، خاصة من المحال التي سبق إنذارها بعدم إشغال الأرصفة وإتاحة المجال لحركة المارة وتحقيق المظهر الحضاري للواحة.

كما واصل المركز تنفيذ خطط النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بالمدينة للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية حيث تم تمهيد وتسوية طريق (الشهيد عزمي كيلاني ـ تابة ـ سيدي رحيم - الموته)، كما تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق (مجمع المدارس - زقاوة - أبوبكر الصديق - السوق) من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها فى شتى المجالات.

وفي مدينة العلمين صرح اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة العلمين، أنه تم تكثيف أعمال النظافة فى شوارع مدينة العلمين والقرى التابعة وتحسين الحياة اليومية للمواطن وتسيير حركة المرور، حيث تم رفع حوالي ٣٥ طن قمامة ومخلفات شجر من منطقة وسط المدينة والشارع الرئيسي وعدد من المناطق السكنية المتفرفة بالمدينة ومنطقة البريد ومحيط موقف سيارات السرفيس، وكذا تم رفع ما يقرب من ٣٠ طن مخلفات ومخلفات شجر من قرية سيدي عبد الرحمن بشوارعها الرئيسية ومنطقة عمارات ومجمع الخدمات تحيا مصر في إطار تحسين البيئة وتسيير حركة المرور ورفع مستوي النظافة بمركز ومدينة العلمين والقرى التابعة.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بمدن ومراكز مطروح استعدادا لاستقبال عيد الفطر

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