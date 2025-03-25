الخارجية الكويتية: ندين إعلان سلطات الاحتلال إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، إعلان سلطات الاحتلال إنشاء وكالة خاصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وتابعت الخارجية الكويتية، “ندين تصديق الاحتلال على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية”.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، أن إجراءات الاحتلال تمثل استمرارا لسياسات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع سلطات الاحتلال عن اعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

