المشدد 3 سنوات لربة منزل في حيازة المواد المخدرة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة وإحراز كمية من المواد المخدر بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وعقب استصدار إذن من النيابة انتقلت قوة أمنية إلى حيث توجد المتهمة وبالدخول إلى مسكنها تبين عدم وجودها، وبتفتيش مسكن المتهمة عثر بداخله على كمية من مخدر الحشيش، وتم التحفظ عليه وإرساله إلى المعمل الكيماوي للتحليل والفحص.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.