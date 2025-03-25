تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1038 شاحنة و55 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 538 شاحنة و47 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 47000 طن بضائع، 500 شاحنة و8 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة LADYAU AUANA على متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى الهند وتغادر أيضا السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، بوسيدون اكسبريس والحرية بينما غادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 5000 طن بضائع ، 420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة MOSTONG على متنها 7000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1670 راكبا بموانيها.

